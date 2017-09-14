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Українські медики підрахували, скільки коштує лікування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 11:53
Пропонуємо до обговорення:
В Україні лікування пацієнта, хворого на Covid-19, обійдеться у суму від 5 до 10 тисяч гривень.
Дивися повний текст Українські медики підрахували, скільки коштує лікування Covid-19
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Додано: Чет 02 кві, 2020 11:53
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