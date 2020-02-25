RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сьогодні на порталі "Дія"
запустять комплекс електронних...

Сьогодні на порталі "Дія" запустять комплекс електронних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:38

Сьогодні на порталі "Дія" запустять комплекс електронних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Дивися повний текст Сьогодні на порталі \"Дія\" запустять комплекс електронних послуг для ФОПів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94420
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:38

Кого ни спрошу эту книгу почти никто не ведет.
Один я дурак записываю.
p_a_l
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hlaaluu, MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Детінізація ринку спирту вже сьогодні приносить бюджету...
R2 » Вів 31 бер, 2020 10:15
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 10:15
noyesnoyes
Переваги нових електронних лікарняних і коли вони запрацюють
R2 » Вів 03 бер, 2020 17:58
3 211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 10:29
erodimon2016
Гончарук: Пенсійний фонд сьогодні – технічний транзитний...
R2 » Вів 25 лют, 2020 15:15
2 193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 15:37
alekc_sizov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84010)
02.04.2020 13:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.