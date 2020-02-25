Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
Дивися повний текст Сьогодні на порталі \"Дія\" запустять комплекс електронних послуг для ФОПів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 12:38
Сьогодні на порталі "Дія" запустять комплекс електронних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сьогодні на порталі \"Дія\" запустять комплекс електронних послуг для ФОПів.
Додано: Чет 02 кві, 2020 12:38
Кого ни спрошу эту книгу почти никто не ведет.
Один я дурак записываю.
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