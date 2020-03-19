RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Угода на $36 мільярдів: Xerox
відмовилася від купівлі HP...

Угода на $36 мільярдів: Xerox відмовилася від купівлі HP...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 13:06

Угода на $36 мільярдів: Xerox відмовилася від купівлі HP...

Пропонуємо до обговорення:
Американська корпорація Xerox відмовилася від планів поглинання виробника принтерів і персональних комп’ютерів HP вартістю приблизно 36 мільярдів доларів через пандемію коронавірусу у світі, що вплинула на ринок.

Дивися повний текст Угода на $36 мільярдів: Xerox відмовилася від купівлі HP через коронавірус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94420
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 13:06

HP поглотил Samsung, Xerox хотел поглотить HP, а тем временем принтеры НР становятся все хуже и хуже. Одна надежда на стойкость Canon
all27
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 02.02.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hlaaluu, MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів
R2 » Суб 28 бер, 2020 09:44
5 310
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 15:55
unicdima
ПриватБанк запустив послугу купівлі-продажу ОВДП онлайн
R2 » П'ят 20 бер, 2020 16:41
6 495
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 02:11
ievm
Франція виділяє 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу
R2 » Чет 19 бер, 2020 09:49
2 216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 14:04
Jango-sk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84010)
02.04.2020 13:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.