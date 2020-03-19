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Угода на $36 мільярдів: Xerox відмовилася від купівлі HP...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Американська корпорація Xerox відмовилася від планів поглинання виробника принтерів і персональних комп’ютерів HP вартістю приблизно 36 мільярдів доларів через пандемію коронавірусу у світі, що вплинула на ринок.
Дивися повний текст Угода на $36 мільярдів: Xerox відмовилася від купівлі HP через коронавірус
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Додано: Чет 02 кві, 2020 13:06
HP поглотил Samsung, Xerox хотел поглотить HP, а тем временем принтеры НР становятся все хуже и хуже. Одна надежда на стойкость Canon
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