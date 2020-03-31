Міжбанк: спекулянти намагатимуться розгойдати курс
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У четвер 2 квітня бізнес уже ввійде у відносно звичний ритм роботи після початку нового звітного періоду. Хоча карантин і повністю змінив активність основної частини клієнтів і це позначається на обсягах міжбанку.
"спекулянти"? МВФ, транш і тому подібне? ви серьозно? почекають заробітчан на пасхальні свята з валютою, НБУ купить залишки, а потім курс повільно буде рости до 36грн за доллар США. потрібно рятувати бізнес та роботу людей. криза в Україні та в світі вже почалась. це на рік або на три. https://www.bloomberg.com/markets/stock ... iddle-east добре тільки те що хто не встиг купити валюту хоть трішки "про запас" (100-500$) - ще зможе це зробити.