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Міжбанк: спекулянти
намагатимуться розгойдати курс

Міжбанк: спекулянти намагатимуться розгойдати курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 13:10

Міжбанк: спекулянти намагатимуться розгойдати курс

Пропонуємо до обговорення:
У четвер 2 квітня бізнес уже ввійде у відносно звичний ритм роботи після початку нового звітного періоду. Хоча карантин і повністю змінив активність основної частини клієнтів і це позначається на обсягах міжбанку.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 13:10

"спекулянти"? МВФ, транш і тому подібне? ви серьозно? почекають заробітчан на пасхальні свята з валютою, НБУ купить залишки, а потім курс повільно буде рости до 36грн за доллар США. потрібно рятувати бізнес та роботу людей. криза в Україні та в світі вже почалась. це на рік або на три. https://www.bloomberg.com/markets/stock ... iddle-east добре тільки те що хто не встиг купити валюту хоть трішки "про запас" (100-500$) - ще зможе це зробити.
summagisdives
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