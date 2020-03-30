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51% підприємців здатні
протриматися в умовах карантину...

51% підприємців здатні протриматися в умовах карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:37

51% підприємців здатні протриматися в умовах карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в результатах дослідження

Дивися повний текст 51% підприємців здатні протриматися в умовах карантину не більше місяця (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:37

Пи..т. У нас любят прибедняться. Где-то в середине мая (2 месяца карантина) все выйдут на работу и никто не закроется. А ещё через два месяца все забудут про него. Главное дома не свихнуться и жену не побить, а то развод хуже банкротства. :D
Попаданец
 
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