Про це йдеться в результатах дослідження
Дивися повний текст 51% підприємців здатні протриматися в умовах карантину не більше місяця (опитування).
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Додано: Чет 02 кві, 2020 14:37
51% підприємців здатні протриматися в умовах карантину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 51% підприємців здатні протриматися в умовах карантину не більше місяця (опитування).
Додано: Чет 02 кві, 2020 14:37
Пи..т. У нас любят прибедняться. Где-то в середине мая (2 месяца карантина) все выйдут на работу и никто не закроется. А ещё через два месяца все забудут про него. Главное дома не свихнуться и жену не побить, а то развод хуже банкротства. :D
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