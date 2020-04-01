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Андрій Попов: коронавірус
VS Україна. Битва проти...

Андрій Попов: коронавірус VS Україна. Битва проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:48

Андрій Попов: коронавірус VS Україна. Битва проти...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, скільки вже втратила Україна і як туго нам належить затягнути паски.

Дивися повний текст Андрій Попов: коронавірус VS Україна. Битва проти економічних \"ускладнень\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:48

Нужно понимать что весь IT это надстройка к реальному сектору. И через Netflix не покушаешь. Пока есть кэш и люди готовы лежать на диване это прокатит. А что потом? Обвал спроса, сокращение расходов и дефляционная спираль?
amorroma_amorroma
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