Про те, скільки вже втратила Україна і як туго нам належить затягнути паски.
Дивися повний текст Андрій Попов: коронавірус VS Україна. Битва проти економічних \"ускладнень\".
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Додано: Чет 02 кві, 2020 14:48
Андрій Попов: коронавірус VS Україна. Битва проти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Попов: коронавірус VS Україна. Битва проти економічних \"ускладнень\".
Додано: Чет 02 кві, 2020 14:48
Нужно понимать что весь IT это надстройка к реальному сектору. И через Netflix не покушаешь. Пока есть кэш и люди готовы лежать на диване это прокатит. А что потом? Обвал спроса, сокращение расходов и дефляционная спираль?
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