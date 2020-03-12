Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко запропонував брати на військову службу трудових мігрантів, що повернулися в Україну.
Дивися повний текст Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття мігрантів, що повернулись.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 14:55
Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття...
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Дивися повний текст Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття мігрантів, що повернулись.
Додано: Чет 02 кві, 2020 15:12
Читаешь такое и удивляешься,что "такое"говорит первое лицо погранслужбы.Все "заробитчане" вернулись в Украину не работать,а пересидеть "опасные времена" и финансовых запасов им хватит.По окончанию карантина вся эта "масса" быстро и организованно покинет страну.
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