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Голова ДПСУ запропонував
вирішення проблеми безробіття...

Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття...
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:55

Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко запропонував брати на військову службу трудових мігрантів, що повернулися в Україну.

Дивися повний текст Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття мігрантів, що повернулись.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:12

Читаешь такое и удивляешься,что "такое"говорит первое лицо погранслужбы.Все "заробитчане" вернулись в Украину не работать,а пересидеть "опасные времена" и финансовых запасов им хватит.По окончанию карантина вся эта "масса" быстро и организованно покинет страну.
sena_2008atp
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