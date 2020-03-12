Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко запропонував брати на військову службу трудових мігрантів, що повернулися в Україну.
Дивися повний текст Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття мігрантів, що повернулись.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 14:55
Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття мігрантів, що повернулись.
Додано: Чет 02 кві, 2020 15:12
Читаешь такое и удивляешься,что "такое"говорит первое лицо погранслужбы.Все "заробитчане" вернулись в Украину не работать,а пересидеть "опасные времена" и финансовых запасов им хватит.По окончанию карантина вся эта "масса" быстро и организованно покинет страну.
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:04
Дейнеко, Вы в адекватному состоянии заявлять официально такую "дичь"?
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:47
Добро пожаловать в/на Украину...
Кто уклонялся добро пожаловать в армию )
Вот как встречае вас родина)
Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:07
Re: Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття..
Эта родина у нас начала выдавать повестки в армию на 9 апреля ещё в марте, когда ещё приказа не было. Типа на всякий случай сказали моему сыну. Недавно звонили и сказали что всё отменяется до мая, а там тоже под вопросом. А ему 16 марта визу открыли, а уехать не может. Вот теперь сидит и кукует.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:57
Также проблемы с комплектацией есть в Министерстве обороны.
Вот это я понимаю рабочие места, генералами их в Министерство обороны...
Додано: Вів 07 кві, 2020 02:38
Дякую.Наслужився у вашій структурі 14,5 років.Із обіцяного не отримав нічого,тільки втратив найкращі роки свого життя.Зараз працюю в Європі і думаю,чому раніше не залишив цю «прекрасну» сруктуру.Хочу сказати командуванню ДПСУ:«Навчіться цінувати людей,які працюють у Вашому відомств!і».
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