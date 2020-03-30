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Україна збільшила експорт
агропродукції майже до $4...

Україна збільшила експорт агропродукції майже до $4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:09

Україна збільшила експорт агропродукції майже до $4...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-лютому 2020 року експортувала агропродукції на суму 3,7 млрд дол., Що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст Україна збільшила експорт агропродукції майже до $4 мільярдів.
R2
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