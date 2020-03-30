|
|
|
Україна збільшила експорт агропродукції майже до $4...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 15:09
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-лютому 2020 року експортувала агропродукції на суму 3,7 млрд дол., Що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст Україна збільшила експорт агропродукції майже до $4 мільярдів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94428
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|