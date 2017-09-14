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Скільки українців повернулося в країну через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 15:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів в Telegram-каналі Дмитро Дубілет.
Дивися повний текст Скільки українців повернулося в країну через коронавірус
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Додано: Чет 02 кві, 2020 15:20
На "униан"главный пограничник утверждает,что эта цифра 650ьыс.
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