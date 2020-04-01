Національний банк України відзвітував, що завершив 2019 рік із прибутком у 43,3 млрд грн.
Дивися повний текст Нацбанк отримав за рік понад 43 мільярди прибутку.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:01
Нацбанк отримав за рік понад 43 мільярди прибутку
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Дивися повний текст Нацбанк отримав за рік понад 43 мільярди прибутку.
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:01
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