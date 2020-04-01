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Нацбанк отримав за рік
понад 43 мільярди прибутку

Нацбанк отримав за рік понад 43 мільярди прибутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:01

Нацбанк отримав за рік понад 43 мільярди прибутку

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України відзвітував, що завершив 2019 рік із прибутком у 43,3 млрд грн.

Дивися повний текст Нацбанк отримав за рік понад 43 мільярди прибутку.
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