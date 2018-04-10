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Наново: в Китаї після затишшя почався новий спалах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Після спаду кількості заражених коронавірусів в Китаї фіксують новий спалах захворювань: за останню добу в країні виявили 1600 нових випадків інфікування COVID-19.
Дивися повний текст Наново: в Китаї після затишшя почався новий спалах коронавірусу
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:32
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