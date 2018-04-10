Після спаду кількості заражених коронавірусів в Китаї фіксують новий спалах захворювань: за останню добу в країні виявили 1600 нових випадків інфікування COVID-19.
Дивися повний текст Наново: в Китаї після затишшя почався новий спалах коронавірусу.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:32
Наново: в Китаї після затишшя почався новий спалах...
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Дивися повний текст Наново: в Китаї після затишшя почався новий спалах коронавірусу.
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:23
Ну что за дурак? Китай уже опроверг, у них +35 официальних случаев.
Что у них там на самом деле, знают только китайцы, но ОФИЦІАЛьНО нікто таких цифр там не приводил, и полномочий Ляшку не давал. Финансы, проверяйте информацию, прежде чем всякую чушь перепечатывать.
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