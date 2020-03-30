Що заборонено робити під час карантину, і де отримувати перевірену інформацію про COVID-19.
Дивися повний текст День фінансів: про посилення карантину, індексацію пенсій і «карантинне шахрайство».
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:33
День фінансів: про посилення карантину, індексацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів: про посилення карантину, індексацію пенсій і «карантинне шахрайство».
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:33
А чем отличаются другие пенсионери которые на группе и нет 80 лет вы охренели депутаты вы скоты получаете по 50 тысяч а пенсионер 2000 С... вы у меня нет слов решалы порешать вас надо или прожевите на 2 тысячи
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