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День фінансів: про посилення
карантину, індексацію...

День фінансів: про посилення карантину, індексацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:33

День фінансів: про посилення карантину, індексацію...

Пропонуємо до обговорення:
Що заборонено робити під час карантину, і де отримувати перевірену інформацію про COVID-19.

Дивися повний текст День фінансів: про посилення карантину, індексацію пенсій і «карантинне шахрайство».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:33

А чем отличаются другие пенсионери которые на группе и нет 80 лет вы охренели депутаты вы скоты получаете по 50 тысяч а пенсионер 2000 С... вы у меня нет слов решалы порешать вас надо или прожевите на 2 тысячи
getmancevsergei
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