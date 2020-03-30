Київський міський голова Віталій Кличко закликав жителів столиці повідомляти про завищені ціни на товари першої необхідності.
Дивися повний текст Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари першої необхідності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:48
Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари першої необхідності.
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:48
что-то мне подсказывает что понимание о товарах первой необходимости, не говоря о понимании о завышенных ценах Киевского городского головы Виталия Кличка и жителей столицы сильно отличается!? Уже бы тогда список в студию товаров первой необходимости и адекватной на них стоимости! А так это все попахивает как обычно показухой, типа борьбы пчел против меда)))
|