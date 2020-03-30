Київський міський голова Віталій Кличко закликав жителів столиці повідомляти про завищені ціни на товари першої необхідності.
Дивися повний текст Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари першої необхідності.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:48
Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари першої необхідності.
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:48
что-то мне подсказывает что понимание о товарах первой необходимости, не говоря о понимании о завышенных ценах Киевского городского головы Виталия Кличка и жителей столицы сильно отличается!? Уже бы тогда список в студию товаров первой необходимости и адекватной на них стоимости! А так это все попахивает как обычно показухой, типа борьбы пчел против меда)))
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:53
Re: Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари..
популізм розрахований на дебілів.
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:56
Пусть педалик зайдет в любой супермаркет и сам увидит цены и пообщается с покупателями они скажут пару теплых слов мата
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:56
Меньше ста тысяч рыл на Майдане наши власти традиционно не слышат. Туговаты на ухо?)))
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:18
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Додано: Чет 02 кві, 2020 23:22
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