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Киян закликали повідомляти про
завищені ціни на товари...

Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:48

Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари...

Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова Віталій Кличко закликав жителів столиці повідомляти про завищені ціни на товари першої необхідності.

Дивися повний текст Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари першої необхідності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:48

что-то мне подсказывает что понимание о товарах первой необходимости, не говоря о понимании о завышенных ценах Киевского городского головы Виталия Кличка и жителей столицы сильно отличается!? Уже бы тогда список в студию товаров первой необходимости и адекватной на них стоимости! А так это все попахивает как обычно показухой, типа борьбы пчел против меда)))
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:53

Re: Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари..

популізм розрахований на дебілів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:56

Пусть педалик зайдет в любой супермаркет и сам увидит цены и пообщается с покупателями :mrgreen: они скажут пару теплых слов мата :mrgreen:
шурец
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:56

Меньше ста тысяч рыл на Майдане наши власти традиционно не слышат. Туговаты на ухо?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:18

  unicdima написав:популізм розрахований на дебілів.

правильнее, популизм де***
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:22

  ruvex написав:
  unicdima написав:популізм розрахований на дебілів.

правильнее, популизм де***

когда я это пишу то мои посты удаляют :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:51

Где товары первой необходимости - МАСКИ?
alex7gk
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