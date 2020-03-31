Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари...

Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:17

_hunter написав: Ну вот вы и раскажите -- что делать. Как я понимаю -- ложить на всех -- пусть себе умирают -- главное прибыль? Ну вот вы и раскажите -- что делать. Как я понимаю -- ложить на всех -- пусть себе умирают -- главное прибыль?

_hunter написав: Это было бы так, если бы ее изготовление требовало бы хоть каких-то существенных затрат времени/ресурсов -- обернуть голову/рот/нос тремя слоями марли -- если ну совсем откуда-то неоттуда руки выросли -- с этим, я думаю, любой человек справится (которому куда-то выйти нужно). Это было бы так, если бы ее изготовление требовало бы хоть каких-то существенных затрат времени/ресурсов -- обернуть голову/рот/нос тремя слоями марли -- если ну совсем откуда-то неоттуда руки выросли -- с этим, я думаю, любой человек справится (которому куда-то выйти нужно).

_hunter написав: Совсем уж утрировать не нужно. Маску склепать -- 5 минут дела, при прямых руках -- если не хватило сообразительности купить пачку/две месяца 3 назад... Совсем уж утрировать не нужно. Маску склепать -- 5 минут дела, при прямых руках -- если не хватило сообразительности купить пачку/две месяца 3 назад...

Ложить - это же ваш конек, как защитника диючей влады. не путайте.Нужно бабки вливать. Много. Очень много. Да, инфляция. Но по другому - увы. Будут толпы безработных и дырищи в бюджетах, очереди на выезд, падение налогов, экспорта и прочего. Это куда хуже инфляции.Так и жрать можно с помойки, туда без маски пускают3 месяца назад был январь и никто ни слухом ни духом не слышал про Ухань.Зачем мне дома марлю держать и резинки от трусов? Никти, иголки? Я давно вырос из возраста, когда носки штопают, а не покупают новые.Но я вам снова не про это. Я про функцию гос-ва в принципе. Продажа масок из госрезерва(не аптек) накануне - это значит нормально по вашему?Как можно закрыть метро и запретить маршрутки? Этим власть расписалась в своей полной импотенции. Здравая власть - поставила бы людей, что раздавала маски у входа в метро. Но что раздавать, когда маски сбрили и продали на запад за кеш? Нормальное правительство - сместило бы(или оптимизировало) графики движения транспорта. Но нет. Они вначале все закрыли, а когда стал вопрос - как медику из Киевсой области приехать спасать жизни в больницу в столице? Ой, всралыся, нада шото думать. Люди при власти - оторваны от реалий. Это факт. Людям при власти настрать на простой люд. Это тоже факт. Многие бизнесмены покупали маски и дезинфекторы за свои бабки и просто раздавали. Это социально ответственные люди. И дело тут не в сердце. Бизнесмен понимает, что если ж*** - то ж*** потом будет ему, ибо никто не придет покупать. А гос-ву некогда, у него денег нет. Денег нет ни на ЗП медикам, ни на закупку антисептиков... Есть только руки, что гребут.