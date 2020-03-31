Киян закликали повідомляти про завищені ціни на товари...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:02
_hunter написав: dimo_0n написав:_hunter
Отличный ход!
Дорогая картоха? Сади сам.
Дорогой хлеб? Пеки сам.
Дорогая вода? Сверли скважину и качай сам.
Дорогой газ? Бури и качай сам.
Не совсем. Сложность/затраты времени несопоставима.
Но, кстати, с появлением домашних хлебопечек куча народа таки делает самостоятельно. И сами ходят к бюветам за питьевой водой.
То, что вы говорите -- звучит как "мне, чтобы выйти на улицу нужно чтобы государство завязало мне шнурки -- мне самому -- лень".
А должны печь в хлебопечках и цедить с непонятных бюветов?
Ну а что тогда должно государство по вашему?
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limo
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:18
limo написав: _hunter написав: dimo_0n написав:_hunter
Отличный ход!
Дорогая картоха? Сади сам.
Дорогой хлеб? Пеки сам.
Дорогая вода? Сверли скважину и качай сам.
Дорогой газ? Бури и качай сам.
Не совсем. Сложность/затраты времени несопоставима.
Но, кстати, с появлением домашних хлебопечек куча народа таки делает самостоятельно. И сами ходят к бюветам за питьевой водой.
То, что вы говорите -- звучит как "мне, чтобы выйти на улицу нужно чтобы государство завязало мне шнурки -- мне самому -- лень".
А должны печь в хлебопечках и цедить с непонятных бюветов?
Ну а что тогда должно государство по вашему
?
Странный вопрос: все, что прописано в "законах".
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_hunter
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:38
_hunter написав:
Странный вопрос: все, что прописано в "законах".
Не не странный,а законы те выполняются? Или частично в шахматном порядке
Ну читайте Конституцию,выполняется?
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limo
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:46
_hunter написав:
Но, кстати, с появлением домашних хлебопечек куча народа таки делает самостоятельно. И сами ходят к бюветам за питьевой водой.
Следующий шаг - молоть муку самим для хлеба?
Кстати в наливайках работают люди. И мало ли в нынешнее время, кто туда плюнет.
_hunter написав:
Странный вопрос: все, что прописано в "законах".
А где АМКУ? В законах много чего прописано. Но когда законы не работают(или работают только в одну сторону) - то толку от такого гос-ва? Гос-во по сути не создает никакой добавочной стоимости в финсекторе. Окромя нагребания очередных долгов. Маски по 20 грн, когда месяц назад они были по 2. Сурьезно? Продажа масок накануне карантина в соседние страны? И что же выполнило гос-во ДЛЯ своих граждан? А?
Это же финфорум как никак. Рассажите, что делает гос-во окромя просьб о неувольнении работников? А что делать мелкому бизнесу, ресторанчикам, которые и так еле концы с концами сводили? Что гос-во сделало для них? Безвиз?
Наше гос-во не исполняет своих функций, которые прописаны в законах. Это факт. Но да, все сейчас форс мажор. в 2010-м армия на ладан дышала, попилили все самолеты дальней авиации, денежное довольствие было копеечным. Тока случился переворот с оттяпывание территорий - сразу тыща в день. А до этого армия нафиг не нужна была. Медики получали копейки и тут раз - короновирус. И что? И ничего. Теперь медикам тыщу в день.
В принципе я рад лишь одному в сложившейся ситуации - в лондон ща вылететь так же проблематично на консультацию у врачу даже властьимущим. Вот бы медикам оторваться на тех, кто годами их обдирал. Может хоть так дойдет - что власть ДЛЯ народа, а не наоборот.
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dimo_0n
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:53
dimo_0n написав:
Следующий шаг - молоть муку самим для хлеба?
_hunter написав:
Но, кстати, с появлением домашних хлебопечек куча народа таки делает самостоятельно. И сами ходят к бюветам за питьевой водой.
Кстати в наливайках работают люди. И мало ли в нынешнее время, кто туда плюнет.
_hunter написав:
Странный вопрос: все, что прописано в "законах".
А где АМКУ? В законах много чего прописано. Но когда законы не работают(или работают только в одну сторону) - то толку от такого гос-ва? Гос-во по сути не создает никакой добавочной стоимости в финсекторе. Окромя нагребания очередных долгов. Маски по 20 грн, когда месяц назад они были по 2. Сурьезно?
Продажа масок накануне карантина в соседние страны? И что же выполнило гос-во ДЛЯ своих граждан? А?
Это же финфорум как никак. Рассажите, что делает гос-во окромя просьб о неувольнении работников? А что делать мелкому бизнесу, ресторанчикам, которые и так еле концы с концами сводили?
Что гос-во сделало для них? Безвиз?
Совсем уж утрировать не нужно. Маску склепать -- 5 минут дела, при прямых руках -- если не хватило сообразительности купить пачку/две месяца 3 назад...
Ну так рынок, йопта -- при лавинообразном росте спроса рост цены -- логичное явление.
Где антимонопольщики? -- а они тут каким боком? -- маски не являются предметом первой необходимости.
Ну вот вы и раскажите -- что делать. Как я понимаю -- ложить на всех -- пусть себе умирают -- главное прибыль?
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_hunter
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:14
_hunter написав:
Совсем уж утрировать не нужно. Маску склепать -- 5 минут дела, при прямых руках -- если не хватило сообразительности купить пачку/две месяца 3 назад...
Ну так рынок, йопта -- при лавинообразном росте спроса рост цены -- логичное явление.
Где антимонопольщики? -- а они тут каким боком? -- маски не являются предметом первой необходимости.
Ну вот вы и раскажите -- что делать. Как я понимаю -- ложить на всех -- пусть себе умирают -- главное прибыль?
Что за бред?
Как раз маска предмет первейшей необходимости, без нее человек умирает с голоду. Если государство не обеспечивает право на жизнь то в таком государстве нет надобности.
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unicdima
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:22
unicdima написав: _hunter написав:
Совсем уж утрировать не нужно. Маску склепать -- 5 минут дела, при прямых руках -- если не хватило сообразительности купить пачку/две месяца 3 назад...
Ну так рынок, йопта -- при лавинообразном росте спроса рост цены -- логичное явление.
Где антимонопольщики? -- а они тут каким боком? -- маски не являются предметом первой необходимости.
Ну вот вы и раскажите -- что делать. Как я понимаю -- ложить на всех -- пусть себе умирают -- главное прибыль?
Что за бред? Как раз маска предмет первейшей необходимости, без нее человек умирает с голоду
. Если государство не обеспечивает право на жизнь то в таком государстве нет надобности.
Это было бы так, если бы ее изготовление требовало бы хоть каких-то существенных затрат времени/ресурсов -- обернуть голову/рот/нос тремя слоями марли -- если ну совсем откуда-то неоттуда руки выросли -- с этим, я думаю, любой человек справится (которому куда-то выйти нужно).
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_hunter
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:17
_hunter написав:
Ну вот вы и раскажите -- что делать. Как я понимаю -- ложить на всех -- пусть себе умирают -- главное прибыль?
Ложить - это же ваш конек, как защитника диючей влады. не путайте.
Нужно бабки вливать. Много. Очень много. Да, инфляция. Но по другому - увы. Будут толпы безработных и дырищи в бюджетах, очереди на выезд, падение налогов, экспорта и прочего. Это куда хуже инфляции.
_hunter написав:
Это было бы так, если бы ее изготовление требовало бы хоть каких-то существенных затрат времени/ресурсов -- обернуть голову/рот/нос тремя слоями марли -- если ну совсем откуда-то неоттуда руки выросли -- с этим, я думаю, любой человек справится (которому куда-то выйти нужно).
Так и жрать можно с помойки, туда без маски пускают
_hunter написав:
Совсем уж утрировать не нужно. Маску склепать -- 5 минут дела, при прямых руках -- если не хватило сообразительности купить пачку/две месяца 3 назад...
3 месяца назад был январь и никто ни слухом ни духом не слышал про Ухань.
Зачем мне дома марлю держать и резинки от трусов? Никти, иголки? Я давно вырос из возраста, когда носки штопают, а не покупают новые.
Но я вам снова не про это. Я про функцию гос-ва в принципе. Продажа масок из госрезерва(не аптек) накануне - это значит нормально по вашему?
Как можно закрыть метро и запретить маршрутки? Этим власть расписалась в своей полной импотенции. Здравая власть - поставила бы людей, что раздавала маски у входа в метро. Но что раздавать, когда маски сбрили и продали на запад за кеш? Нормальное правительство - сместило бы(или оптимизировало) графики движения транспорта. Но нет. Они вначале все закрыли, а когда стал вопрос - как медику из Киевсой области приехать спасать жизни в больницу в столице? Ой, всралыся, нада шото думать. Люди при власти - оторваны от реалий. Это факт. Людям при власти настрать на простой люд. Это тоже факт. Многие бизнесмены покупали маски и дезинфекторы за свои бабки и просто раздавали. Это социально ответственные люди. И дело тут не в сердце. Бизнесмен понимает, что если ж*** - то ж*** потом будет ему, ибо никто не придет покупать. А гос-ву некогда, у него денег нет. Денег нет ни на ЗП медикам, ни на закупку антисептиков... Есть только руки, что гребут.
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dimo_0n
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:40
_hunter написав:
Это было бы так, если бы ее изготовление требовало бы хоть каких-то существенных затрат времени/ресурсов -- обернуть голову/рот/нос тремя слоями марли -- если ну совсем откуда-то неоттуда руки выросли -- с этим, я думаю, любой человек справится (которому куда-то выйти нужно).
шо ви те "поший сам" скрізь тичете? щоб пошити, треба мати з чого. у всіх запаси марлі є? у вас є? чи вона вдома на вазонах росте? ті магазини, де її купити можна було б, зараз не працюють. так ж ви тоді рекомендуєте? так, аби покричати?
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:43
dimo_0n написав: _hunter написав:
Ну вот вы и раскажите -- что делать. Как я понимаю -- ложить на всех -- пусть себе умирают -- главное прибыль?
Ложить - это же ваш конек, как защитника диючей влады. не путайте. Нужно бабки вливать. Много. Очень много. Да, инфляция.
Но по другому - увы. Будут толпы безработных и дырищи в бюджетах, очереди на выезд, падение налогов, экспорта и прочего. Это куда хуже инфляции.
_hunter написав:
Это было бы так, если бы ее изготовление требовало бы хоть каких-то существенных затрат времени/ресурсов -- обернуть голову/рот/нос тремя слоями марли -- если ну совсем откуда-то неоттуда руки выросли -- с этим, я думаю, любой человек справится (которому куда-то выйти нужно).
Так и жрать можно с помойки, туда без маски пускают
_hunter написав:
Совсем уж утрировать не нужно. Маску склепать -- 5 минут дела, при прямых руках -- если не хватило сообразительности купить пачку/две месяца 3 назад...
3 месяца назад был январь и никто ни слухом ни духом не слышал про Ухань.
Зачем мне дома марлю держать и резинки от трусов? Никти, иголки? Я давно вырос из возраста, когда носки штопают, а не покупают новые.
Но я вам снова не про это. Я про функцию гос-ва в принципе. Продажа масок из госрезерва(не аптек) накануне - это значит нормально по вашему?
Как можно закрыть метро и запретить маршрутки? Этим власть расписалась в своей полной импотенции. Здравая власть - поставила бы людей, что раздавала маски у входа в метро. Но что раздавать, когда маски сбрили и продали на запад за кеш? Нормальное правительство - сместило бы(или оптимизировало) графики движения транспорта. Но нет. Они вначале все закрыли, а когда стал вопрос - как медику из Киевсой области приехать спасать жизни в больницу в столице? Ой, всралыся, нада шото думать. Люди при власти - оторваны от реалий. Это факт. Людям при власти настрать на простой люд. Это тоже факт. Многие бизнесмены покупали маски и дезинфекторы за свои бабки и просто раздавали. Это социально ответственные люди. И дело тут не в сердце. Бизнесмен понимает, что если ж*** - то ж*** потом будет ему, ибо никто не придет покупать. А гос-ву некогда, у него денег нет. Денег нет ни на ЗП медикам, ни на закупку антисептиков... Есть только руки, что гребут.
Ясно-понятно. Боремся с безработицей кратными девалами a la 90-е. За совет -- спасибо. Больше советов -- не нужно.
Для совсем понятливых напишу точнее: "сразу после объявления полного закрытия Уханя". -- времени было вагон и довольно крупная телега.
Масок сейчас _нигде_ не хватает. Хватит уже эту чухню педалировать.
С текущим диким народом -- которому на самоизоляцию было глубоко по -- да -- полное "выключение" транспорта -- единственный правильны шаг.
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_hunter
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