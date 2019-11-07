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У центральній юстиції відкрили
справи про банкрутство...

У центральній юстиції відкрили справи про банкрутство...
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:10

У центральній юстиції відкрили справи про банкрутство...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2020 року по 720 підприємствах Києва, Київської та Черкаської областей відкриті справи про банкрутство.

Дивися повний текст У центральній юстиції відкрили справи про банкрутство щодо 720 підприємств.
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