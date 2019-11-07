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У центральній юстиції відкрили справи про банкрутство...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2020 року по 720 підприємствах Києва, Київської та Черкаської областей відкриті справи про банкрутство.
Дивися повний текст У центральній юстиції відкрили справи про банкрутство щодо 720 підприємств
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:10
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