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Від початку року уряд позичив
майже 100 млрд грн - Мінфін

Від початку року уряд позичив майже 100 млрд грн - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:19

Від початку року уряд позичив майже 100 млрд грн - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2020 року Міністерство фінансів України запозичило на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках 98,2 мільярда гривень.

Дивися повний текст Від початку року уряд позичив майже 100 млрд грн - Мінфін.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:20

На 29.03.20 - 2 трил грн долг.
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Галина441
 
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