У першому кварталі 2020 року Міністерство фінансів України запозичило на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках 98,2 мільярда гривень.
Дивися повний текст Від початку року уряд позичив майже 100 млрд грн - Мінфін.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:19
Від початку року уряд позичив майже 100 млрд грн - Мінфін
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Дивися повний текст Від початку року уряд позичив майже 100 млрд грн - Мінфін.
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:20
На 29.03.20 - 2 трил грн долг.
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