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Знято обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:29
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін зняв раніше введені на час карантину.
Дивися повний текст Знято обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:29
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