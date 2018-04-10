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Знято обмеження на роботу
ломбардів та кредитних спілок

Знято обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:29

Знято обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін зняв раніше введені на час карантину.

Дивися повний текст Знято обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:29

жить охота, ростовщики? (с)
trololo
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