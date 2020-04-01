30 березня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України
Дивися повний текст Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених продовжують без подання документів.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:35
Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених продовжують без подання документів.
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:35
Скажіть ,будь ласка ,яким чином можна подати документи для оформлення допомоги для малозабезпечених сімей? Для сімей які вже отримують допомогу зрозуміло,що переоформлювати документи не потрібно під час карантину.А що робити сім*ям з дітьми які тільки зібрали документи для оформлення і не встигли їх подати .
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