RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Під час карантину виплати
допомоги для малозабезпечених...

Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:35

Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених...

Пропонуємо до обговорення:
30 березня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України

Дивися повний текст Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених продовжують без подання документів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94433
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:35

Скажіть ,будь ласка ,яким чином можна подати документи для оформлення допомоги для малозабезпечених сімей? Для сімей які вже отримують допомогу зрозуміло,що переоформлювати документи не потрібно під час карантину.А що робити сім*ям з дітьми які тільки зібрали документи для оформлення і не встигли їх подати .
nanaprilepova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів: про посилення карантину, індексацію...
R2 » Чет 02 кві, 2020 16:33
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 16:33
getmancevsergei
51% підприємців здатні протриматися в умовах карантину...
R2 » Чет 02 кві, 2020 14:37
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 14:37
Попаданец
Підписано антикризовий закон для полегшення умов карантину
R2 » Чет 02 кві, 2020 11:29
2 60
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 12:44
d_s_n

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.