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Перекази від трудових мігрантів впадуть на чверть — НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 18:33
Пропонуємо до обговорення:
Валютні перекази в Україну від трудових мігрантів скоротяться 2020 року на $2-3 млрд, або на 25% до торішнього рівня, інфляція залишиться в межах 5-6% за підсумками року, а економіка впаде на 5% або більше.
Дивися повний текст Перекази від трудових мігрантів впадуть на чверть — НБУ
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R2
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:34
Если не на что тратить деньги, то особого проседания и не будет. Эмоциональные покупки отменятся. И кубышка медленнее наполняется. А на гречку у них деньги будут.
Все эти деньги и так идут мимо кассы. Пережить можно.
А остальное - это общая экономическая ситуация. И здесь главное когда это все закончится.
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RomaL
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