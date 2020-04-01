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Уряд хоче позичити 150 млн
доларів у МБРР на підвищення...

Уряд хоче позичити 150 млн доларів у МБРР на підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:44

Уряд хоче позичити 150 млн доларів у МБРР на підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд підтримав створення делегації України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику у розмірі 150 млн доларів.

Дивися повний текст Уряд хоче позичити 150 млн доларів у МБРР на підвищення соцвиплат.
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