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Glovo запустила "кухню
без ресторанів" у столиці

Glovo запустила "кухню без ресторанів" у столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 20:24

Glovo запустила "кухню без ресторанів" у столиці

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Glovo оголосила про запуск першої dark kitchen в Україні.

Дивися повний текст Glovo запустила \"кухню без ресторанів\" у столиці.
R2
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bklochok
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