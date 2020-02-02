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Glovo запустила "кухню без ресторанів" у столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 20:24
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Glovo оголосила про запуск першої dark kitchen в Україні.
Дивися повний текст Glovo запустила \"кухню без ресторанів\" у столиці
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Додано: Чет 02 кві, 2020 20:24
За качество кто отвечать будет, курьер
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