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МОЗ затвердив єдиний протокол
лікування хворих на...

МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42

МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, протокол був затверджений протягом двох днів.

Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42

Протокол в студию!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:52

  sergnemo68 написав:Протокол в студию!

с вас бутылка :D
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:43

Re: МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...

Да, я читал этот протокол. Больным самоизолироваться, накрыться простынёй и ползти на кладбище. Зачем барыгам у власти проблемы индейцев, а Соросу и подавно, его задача довести численность украинцев до 10 млн человек. При отсутствии промышленности и рабочих мест только в с/х на ИХНЕЙ земле большее количество рабов кормить нерентабельно.
Кстати цифра в 10 млн украинцев была озвучена ещё Гитлером.....Так что всё нормально, Соросу привет! :D
finuser370
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:44

  finuser370 написав:Да, я читал этот протокол. Больным самоизолироваться, накрыться простынёй и ползти на кладбище. Зачем барыгам у власти проблемы индейцев, а Соросу и подавно, его задача довести численность украинцев до 10 млн человек. При отсутствии промышленности и рабочих мест только в с/х на ИХНЕЙ земле большее количество рабов кормить нерентабельно.
Кстати цифра в 10 млн украинцев была озвучена ещё Гитлером.....Так что всё нормально, Соросу привет! :D


кремлеботина тупая, сорос сам на ладан дышит, надо ему твоя шкура сто лет :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:09

trololo
Правильный у тебя ник - ходячий мешок с фекалиями, тролятина. Что в написанном выше неверно? Ну просто ржунимагу...... :D
Кстати, главное свойство нациков - врождённы дэбилизм, тупость и ненависть ко всему миру. Дядя, не хами, а пропей зелёнку, хорошо прижигает вавки в голове. Не поможет - добавь Галоперидол.
finuser370
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:18

finuser370 Ватанчик, чекаєш Путлєра? Який по справжньому вбиває українців і окуповує нашу землю, а не підступні міфічні Сороси, жидомасони, рептилоїди...
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:58

megabrualdeath
Вася, у тебя что, галюны? Где ты видел хоть что то про Россию и Путлера?
ЭТО ФОРУМ ИДИОТОВ?????
ПыСы
Рецепт тот же...см. выше :D
finuser370
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:36

Минздрав совсем далек от народа стал.
В чем смысл протокола, в котором описаны антибиотики, которых нет в аптеках, не говоря про гидрохлорин(два года не поставляется в Украину) и ВИЧ препараты(никогда не поставлялися в Украину)?
Там из применимого только О2.
arheops
 
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