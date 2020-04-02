RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко пояснив, чому Київ
не планує відкривати ринки

Кличко пояснив, чому Київ не планує відкривати ринки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:48

Кличко пояснив, чому Київ не планує відкривати ринки

Пропонуємо до обговорення:
Говорити про пом’якшення обмежувальних заходів у столиці зарано.

Дивися повний текст Кличко пояснив, чому Київ не планує відкривати ринки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94438
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:48

Кличко охренел. Людям жрать нечего скоро будет. А может ты заведешь дело на поставщиков гречки которые накрутили цены в 3 раза?
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], rvigovsky, safonovstanislav і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко заявив, що у Києві продовольчі ринки відкривати... 1, 2
R2 » Сер 01 кві, 2020 15:42
13 624
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 10:07
_hunter
МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки
R2 » Сер 01 кві, 2020 21:28
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 21:28
Igorten
Шмигаль пояснив, чому Кабмін хоче урізати фінансування...
R2 » Сер 01 кві, 2020 21:15
0 47
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 21:15
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84038)
02.04.2020 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.