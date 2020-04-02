Говорити про пом’якшення обмежувальних заходів у столиці зарано.
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому Київ не планує відкривати ринки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:48
Кличко пояснив, чому Київ не планує відкривати ринки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому Київ не планує відкривати ринки.
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:48
Кличко охренел. Людям жрать нечего скоро будет. А может ты заведешь дело на поставщиков гречки которые накрутили цены в 3 раза?
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], rvigovsky, safonovstanislav і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|