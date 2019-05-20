Про це повідомляє цінове агентство Argus Media.
Дивися повний текст Російська нафта подешевшала ще на 18%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:34
Російська нафта подешевшала ще на 18%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російська нафта подешевшала ще на 18%.
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:34
1)Российская? А катарская и американская подорожала? Вы нефть видимо по вкусу отличаете.
2)Кстати, и не подешевела, а ПОДОРОЖАЛА!!!!! Вчера была 25 долл, сейчас 30 долл.
Жалко, раньше был хороший сайт, превратился в мусорку и загончик аленей..... :( :cry:
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:44
они вчерашнюю новость перепечатали.
а Юралс и вчера не была 25.
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:45
в ольгино зарплаты еще не режут, что слышно?
нефть отличается по сортам - уралс дешевле других идет
главное оружие рашистов - ложь
Зараз переглядають цей форум: finuser370, Google Adsense [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|