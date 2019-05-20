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Російська нафта
подешевшала ще на 18%

Російська нафта подешевшала ще на 18%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:34

Російська нафта подешевшала ще на 18%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє цінове агентство Argus Media.

Дивися повний текст Російська нафта подешевшала ще на 18%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:34

1)Российская? А катарская и американская подорожала? Вы нефть видимо по вкусу отличаете.
2)Кстати, и не подешевела, а ПОДОРОЖАЛА!!!!! Вчера была 25 долл, сейчас 30 долл.
Жалко, раньше был хороший сайт, превратился в мусорку и загончик аленей..... :( :cry:
finuser370
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:44

  finuser370 написав:1)Российская? А катарская и американская подорожала? Вы нефть видимо по вкусу отличаете.
2)Кстати, и не подешевела, а ПОДОРОЖАЛА!!!!! Вчера была 25 долл, сейчас 30 долл.
Жалко, раньше был хороший сайт, превратился в мусорку и загончик аленей..... :( :cry:

они вчерашнюю новость перепечатали.
а Юралс и вчера не была 25.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:45

  finuser370 написав:1)Российская? А катарская и американская подорожала? Вы нефть видимо по вкусу отличаете.
2)Кстати, и не подешевела, а ПОДОРОЖАЛА!!!!! Вчера была 25 долл, сейчас 30 долл.
Жалко, раньше был хороший сайт, превратился в мусорку и загончик аленей..... :( :cry:


в ольгино зарплаты еще не режут, что слышно?

нефть отличается по сортам - уралс дешевле других идет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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