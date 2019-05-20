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Російська нафта подешевшала ще на 18%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє цінове агентство Argus Media.
Дивися повний текст Російська нафта подешевшала ще на 18%
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:34
1)Российская? А катарская и американская подорожала? Вы нефть видимо по вкусу отличаете.
2)Кстати, и не подешевела, а ПОДОРОЖАЛА!!!!! Вчера была 25 долл, сейчас 30 долл.
Жалко, раньше был хороший сайт, превратился в мусорку и загончик аленей..... :( :cry:
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finuser370
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:44
finuser370 написав:
1)Российская? А катарская и американская подорожала? Вы нефть видимо по вкусу отличаете.
2)Кстати, и не подешевела, а ПОДОРОЖАЛА!!!!! Вчера была 25 долл, сейчас 30 долл.
Жалко, раньше был хороший сайт, превратился в мусорку и загончик аленей.....
они вчерашнюю новость перепечатали.
а Юралс и вчера не была 25.
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unicdima
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:45
finuser370 написав:
1)Российская? А катарская и американская подорожала? Вы нефть видимо по вкусу отличаете.
2)Кстати, и не подешевела, а ПОДОРОЖАЛА!!!!! Вчера была 25 долл, сейчас 30 долл.
Жалко, раньше был хороший сайт, превратился в мусорку и загончик аленей.....
в ольгино зарплаты еще не режут, что слышно?
нефть отличается по сортам - уралс дешевле других идет
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:26
finuser370 Нафта твоїх господарів з країни-агресора, мала бути мінімум по 40$ по розрахункам бюджету. А по факту всі ціни нижчі запланованих значень, і вже чутно стони запорєбріка що немає сенсу нарощувати виробництво з 10 до 12 млн. барелів на день, в той час як Саудити піднялись вже до 12 млн. барелів. Лапки підняли, штурхають Трампа, відчувають що кінець Ерефії вже поруч
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megabrualdeath
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:02
megabrualdeath написав:finuser370
Нафта твоїх господарів з країни-агресора, мала бути мінімум по 40$ по розрахункам бюджету. А по факту всі ціни нижчі запланованих значень, і вже чутно стони запорєбріка що немає сенсу нарощувати виробництво з 10 до 12 млн. барелів на день, в той час як Саудити піднялись вже до 12 млн. барелів. Лапки підняли, штурхають Трампа, відчувають що кінець Ерефії вже поруч
Трамп уже здувся і виконує вказівки кремля, вже вмовив саудів зменшити видобуток, нафта одразу на 20% скакнула.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 04:20
megabrualdeath написав:
Нафта твоїх господарів з країни-агресора, мала бути мінімум по 40$ по розрахункам бюджету. А по факту всі ціни нижчі запланованих значень, і вже чутно стони запорєбріка що немає сенсу нарощувати виробництво з 10 до 12 млн. барелів на день, в той час як Саудити піднялись вже до 12 млн. барелів. Лапки підняли, штурхають Трампа, відчувають що кінець Ерефії вже поруч
Вам не надоело ждать конец Ерефії, может немного на родную страну обратим внимание. С такими как вы, мы скорее дождёмся конца Украины.
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