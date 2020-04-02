Проєкт з продажу прав оренди на с/г землі на електронному аукціоні довів, що оренда землі є прибутковою для держави.
Дивися повний текст СЕТАМ назвав вартість оренди с/г землі у різних регіонах України (інфографіка).
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:39
СЕТАМ назвав вартість оренди с/г землі у різних регіонах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СЕТАМ назвав вартість оренди с/г землі у різних регіонах України (інфографіка).
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