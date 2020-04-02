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СЕТАМ назвав вартість оренди
с/г землі у різних регіонах...

СЕТАМ назвав вартість оренди с/г землі у різних регіонах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:39

СЕТАМ назвав вартість оренди с/г землі у різних регіонах...

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт з продажу прав оренди на с/г землі на електронному аукціоні довів, що оренда землі є прибутковою для держави.

Дивися повний текст СЕТАМ назвав вартість оренди с/г землі у різних регіонах України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:39

Это цыфры для "своих ЗЕмель". По чем хочешь по том и сдаешь.
amaxiuta
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