Укрзалізниця планує впровадити новітні технології та оптимізувати роботу під час ремонту тягового рухомого складу.
Дивися повний текст Укрзалізниця ремонтуватиме тягачі з використанням 3D-технологій.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:48
Укрзалізниця ремонтуватиме тягачі з використанням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця ремонтуватиме тягачі з використанням 3D-технологій.
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:48
Да нет, Омелян говорил что только Гиперлуп будут ремонтировать 3D технологиями и на Марсе. Тут проблема просто картохи вырастить....пока не решена.... :D
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