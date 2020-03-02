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Укрзалізниця ремонтуватиме
тягачі з використанням...

Укрзалізниця ремонтуватиме тягачі з використанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:48

Укрзалізниця ремонтуватиме тягачі з використанням...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця планує впровадити новітні технології та оптимізувати роботу під час ремонту тягового рухомого складу.

Дивися повний текст Укрзалізниця ремонтуватиме тягачі з використанням 3D-технологій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:48

Да нет, Омелян говорил что только Гиперлуп будут ремонтировать 3D технологиями и на Марсе. Тут проблема просто картохи вырастить....пока не решена.... :D
finuser370
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