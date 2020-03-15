Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку, передає enkorr.
Дивися повний текст Українськими АЗС прокотилася чергова хвиля падіння цін.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:57
Українськими АЗС прокотилася чергова хвиля падіння цін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українськими АЗС прокотилася чергова хвиля падіння цін.
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:57
Да сильно дешеветь то и не будет. В цене бензина только 15% цена нефти, 15% - переработка и 70% - налоги типанадороги, а по факту - Пэцюне и его подельникам на оффшоры. Кстати, Зе в эту сферу Пэця не пускает. Так что сильно губы раскатывть не стоит.... :roll: Дело черни(т.е нас) молча кормить патрициев и не гавкать. Каждому - своё :!:
Ах да,чуть не забыл, Слава Украине!
Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:36
обращаюсь к админам, почему спите и не баните тролей? finuser370 это чудо с 26.03 тут сидит, или вы за росийскую пропаганду?
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