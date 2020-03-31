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Шмигаль заявив про відсутність
готових стратегій перед...

Шмигаль заявив про відсутність готових стратегій перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:44

Шмигаль заявив про відсутність готових стратегій перед...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що готових стратегій перед обличчям кризи не має ніхто.

Дивися повний текст Шмигаль заявив про відсутність готових стратегій перед обличчям кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:44

Посыл, плана нет , денег на всех не хватит (но вы держитесь), ума так же на всех не хватит (думайте сами), ребята выживание как сможете!
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:29

Шмыгаль заявил об отсутствии головного мозга
а если по теме какого лешего он на посту если отсутствует полное понимание того что он должен делать
acidw1
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