Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що готових стратегій перед обличчям кризи не має ніхто.
Дивися повний текст Шмигаль заявив про відсутність готових стратегій перед обличчям кризи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:44
Шмигаль заявив про відсутність готових стратегій перед...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль заявив про відсутність готових стратегій перед обличчям кризи.
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:44
Посыл, плана нет , денег на всех не хватит (но вы держитесь), ума так же на всех не хватит (думайте сами), ребята выживание как сможете!
Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:29
Шмыгаль заявил об отсутствии головного мозга
а если по теме какого лешего он на посту если отсутствует полное понимание того что он должен делать
|