Національний банк 2 квітня провів чергову операцію з обміну готівкового долару на безготівковий. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст Банки отримали від НБУ ще одну партію готівкових доларів.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:17
Банки отримали від НБУ ще одну партію готівкових доларів
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Дивися повний текст Банки отримали від НБУ ще одну партію готівкових доларів.
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