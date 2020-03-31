|
|
Ціни на цибулю в Україні знижуються під тиском імпорту з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 07:03
Пропонуємо до обговорення:
Пожвавлення попиту на ринку ріпчастої цибулі в Україні, яке спостерігалося минулого тижня, послужило приводом для імпортерів відновити поставки цибулі з Казахстану і Узбекистану, а також на поточному тижні на український ринок почав надходити ріпчасту цибулю виробництва Польща. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Дивися повний текст Ціни на цибулю в Україні знижуються під тиском імпорту з Казахстану й Узбекистану
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94443
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 07:03
Брехня. Вчера в Форе и Билле лук был по 24.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 920
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему