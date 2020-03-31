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Ціни на цибулю в Україні
знижуються під тиском імпорту з...

Ціни на цибулю в Україні знижуються під тиском імпорту з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 07:03

Ціни на цибулю в Україні знижуються під тиском імпорту з...

Пропонуємо до обговорення:
Пожвавлення попиту на ринку ріпчастої цибулі в Україні, яке спостерігалося минулого тижня, послужило приводом для імпортерів відновити поставки цибулі з Казахстану і Узбекистану, а також на поточному тижні на український ринок почав надходити ріпчасту цибулю виробництва Польща. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Дивися повний текст Ціни на цибулю в Україні знижуються під тиском імпорту з Казахстану й Узбекистану.
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