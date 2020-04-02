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Чому Швеція без карантину

Чому Швеція без карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:31

Чому Швеція без карантину

Пропонуємо до обговорення:
Шведська влада вирішили дотримуватися стратегії вироблення колективного імунітету. Вчені сумніваються в ефективності такого експерименту.

Дивися повний текст Чому Швеція без карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:31

Где-то есть разумные люди, а не паникёры схожие на истеричек youtube которые кричат во всё горло, сидите блин дома. Жертвы интернета, от него больше погибнет.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:47

Зато министр здравоохранения Украины считает, что на улице надо ходить в маске. Вот такие идиоты управляют нами. Все эпидемиологи считают наоборот.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:55

Так как контактирую по работе постоянно со Швецией могу уверить что большинство шведов считают своего министра «долб***ом» в связи с принятым решением и большинство компаний отправило большую часть своих сотрудников в самоизоляцию
dotster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:59

Если бы Украина действовала рационально, она бы не смогла клянчить деньги у МВФ. Вот Швеции клянчить деньги не нужно и Германии не нужно, они и работают себе по тихоньку. А Украине нужно много денег, у нас президент шаурмен-клоун вот и мочит коры ради подачек.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:38

  LOKY написав:Зато министр здравоохранения Украины считает, что на улице надо ходить в маске. Вот такие идиоты управляют нами. Все эпидемиологи считают наоборот.

Какие эпидемиологи ? Если из всемирной организации здоровья, то что они по вашему должны говорит, если в Штатах и Канаде с масками проблема ? Там же не как у нас, там сразу политиков начнут нахлобучивать. Кто-то еще через суд будет пытаться бабла сбить.
ssnet
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