Шведська влада вирішили дотримуватися стратегії вироблення колективного імунітету. Вчені сумніваються в ефективності такого експерименту.
Дивися повний текст Чому Швеція без карантину.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:31
Чому Швеція без карантину
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Дивися повний текст Чому Швеція без карантину.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:31
Где-то есть разумные люди, а не паникёры схожие на истеричек youtube которые кричат во всё горло, сидите блин дома. Жертвы интернета, от него больше погибнет.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:47
Зато министр здравоохранения Украины считает, что на улице надо ходить в маске. Вот такие идиоты управляют нами. Все эпидемиологи считают наоборот.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:55
Так как контактирую по работе постоянно со Швецией могу уверить что большинство шведов считают своего министра «долб***ом» в связи с принятым решением и большинство компаний отправило большую часть своих сотрудников в самоизоляцию
Додано: П'ят 03 кві, 2020 08:59
Если бы Украина действовала рационально, она бы не смогла клянчить деньги у МВФ. Вот Швеции клянчить деньги не нужно и Германии не нужно, они и работают себе по тихоньку. А Украине нужно много денег, у нас президент шаурмен-клоун вот и мочит коры ради подачек.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:38
Какие эпидемиологи ? Если из всемирной организации здоровья, то что они по вашему должны говорит, если в Штатах и Канаде с масками проблема ? Там же не как у нас, там сразу политиков начнут нахлобучивать. Кто-то еще через суд будет пытаться бабла сбить.
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