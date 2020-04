Чому Швеція без карантину

Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:41

holovlov написав: Надоели уже этими вбросами про Швецию. У них карантин, не такой строгий как у нас, но карантин! Массовые мероприятия отменены, спортзалы и тому подобные вещи закрыты. Организации перевели людей на удаленку по возможности.

Метро в Стокгольмі закрито?

Метро в Стокгольмі закрито?

Громадський транспорт по спецперепусткам?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/