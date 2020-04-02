Чому Швеція без карантину

Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:16

p_a_l



Хотя мне многое не нравится, что ЗЕрги делают.



Но введение карантина - правильное решение.

Это тот случай, когда разум восторжествовал над сиюминутной политической выгодой.



Я понимаю тех людей которые терпят убытки, их невозможно переубедить, они будут постоянно находить оправдание почему не нужно было вводить карантин.

Это связанно с их личным, корыстным интересом. Их не переубедить

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...