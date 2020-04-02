Чому Швеція без карантину

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galex_184 написав:Люди умирали всегда! И шведы это знают! А объявлять ПАНДЕМИЮ, как в Украине,при 600 чел инфицированных на 42 млн чел,это гробить экономику!!!
Почти согласен."Люди умирали всегда! И шведы это знают!" это как-то ни о чем.Ну естественно шведы знают что такое смерть.Только она разная бывает легкая и не очень,желанная или насильственная. А то что гробить экономику-согласен,месяц два еще такого и писец.Мы не западная Европа где из северной Африки привезут овощи ,фрукты а из Аргентины доставят говядину. Лично испытываю проблемы с продовольствием,потому как продрынки закрыты а в сетях некиевских подгниль по суперценам.Нужно дать крестьянам возможность работать и продавать свою продукцию,иначе испытаем сначала товарный голод а потом и реальный.
А что вы делали когда в Италии только начиналось? У телевизора попкорн если? Когда я месяц тому скупал запас на несколько месяцев, некоторые знакомые крутили пальцем у виска и тратили на шмотки направо и налево свои последние зарплаты. Сейчас я с хавкой и проплаченными квитанции на три месяца вперед, шмотки нафиг не нужны, а кто то с пустой банковской картой и без хавки. Оно когда сидишь и палец сосешь, то мозг начинает умнеть. Могилы наперед не просто так копают.
Но введение карантина - правильное решение. Это тот случай, когда разум восторжествовал над сиюминутной политической выгодой.
Я понимаю тех людей которые терпят убытки, их невозможно переубедить, они будут постоянно находить оправдание почему не нужно было вводить карантин. Это связанно с их личным, корыстным интересом. Их не переубедить
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Чому не оприлюднюються статистичні дані про смерті за 10 останніх років помісячно? Тому, що теперішня суєта з вірусом, - це скоріше за все світова афера, яка однозначно прикриває щось важливе для володарів домінуючих держав. Наприклад в Італії проживає приблизно 60 млн. Смертність середня була приблизно 2200 чол в день ще до цього віруса. І на сьогодні дуже вигідно рахувати, що 700-800 померло від віруса (страхові виплати медикам + прибутки фарміндустрії). Переконливою може бути тільки статистика смертності, де в Італії помиратиме більше 2700-3000 за день на протязі місяця.
p_a_l написав:А что вы делали когда в Италии только начиналось? У телевизора попкорн если? Когда я месяц тому скупал запас на несколько месяцев, некоторые знакомые крутили пальцем у виска и тратили на шмотки направо и налево свои последние зарплаты. Сейчас я с хавкой и проплаченными квитанции на три месяца вперед, шмотки нафиг не нужны, а кто то с пустой банковской картой и без хавки. Оно когда сидишь и палец сосешь, то мозг начинает умнеть. Могилы наперед не просто так копают.
В отличие от вас пал,я видел италию разную,от времени когда был курсантом мореходки в 78 году и в сейчас почти..так что не надо мне лажу пороть.
galex_184 написав:Люди умирали всегда! И шведы это знают! А объявлять ПАНДЕМИЮ, как в Украине,при 600 чел инфицированных на 42 млн чел,это гробить экономику!!!
Почти согласен."Люди умирали всегда! И шведы это знают!" это как-то ни о чем.Ну естественно шведы знают что такое смерть.Только она разная бывает легкая и не очень,желанная или насильственная. А то что гробить экономику-согласен,месяц два еще такого и писец.Мы не западная Европа где из северной Африки привезут овощи ,фрукты а из Аргентины доставят говядину. Лично испытываю проблемы с продовольствием,потому как продрынки закрыты а в сетях некиевских подгниль по суперценам.Нужно дать крестьянам возможность работать и продавать свою продукцию,иначе испытаем сначала товарный голод а потом и реальный.
У православных христиан мученическая смерть лучше, чем тихая и спокойная, так очищается душа...
awant написав:Чому не оприлюднюються статистичні дані про смерті за 10 останніх років помісячно? Тому, що теперішня суєта з вірусом, - це скоріше за все світова афера, яка однозначно прикриває щось важливе для володарів домінуючих держав. Наприклад в Італії проживає приблизно 60 млн. Смертність середня була приблизно 2200 чол в день ще до цього віруса. І на сьогодні дуже вигідно рахувати, що 700-800 померло від віруса (страхові виплати медикам + прибутки фарміндустрії). Переконливою може бути тільки статистика смертності, де в Італії помиратиме більше 2700-3000 за день на протязі місяця.
я это сказал еще неделю назад https://youtu.be/h244Pw0QmNA
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ. Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
dotster написав:Так как контактирую по работе постоянно со Швецией могу уверить что большинство шведов считают своего министра «долб***ом» в связи с принятым решением и большинство компаний отправило большую часть своих сотрудников в самоизоляцию
Так он и есть д...ёб, как и большинство наших людей. Умным хватает печального опыта Италии, чтобы не ждать и не экспериментировать. Вон выше отписавшиеся -яркие примеры "зачем вводить ограничения, если так мало заболело". В этом все наши люди- боржоми надо пить только, когда почки отвалились уже. Зачем его пить, если они пока нормально функционируют, а отказывают массово где-то, не у нас. Л- логика.
holovlov написав:Надоели уже этими вбросами про Швецию. У них карантин, не такой строгий как у нас, но карантин! Массовые мероприятия отменены, спортзалы и тому подобные вещи закрыты. Организации перевели людей на удаленку по возможности.
Метро в Стокгольмі закрито? Громадський транспорт по спецперепусткам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
holovlov написав:Надоели уже этими вбросами про Швецию. У них карантин, не такой строгий как у нас, но карантин! Массовые мероприятия отменены, спортзалы и тому подобные вещи закрыты. Организации перевели людей на удаленку по возможности.
Метро в Стокгольмі закрито? Громадський транспорт по спецперепусткам?
Это уже кучу раз переобсудили: Эвропа-с -- у них сказали "рекомендуем сидеть дома и держать дистанцию" -- фигак -- и народ сидит дома и держит дистанцию. Тут сказали -- фигак -- и вообще ничего не изменилось. Запретили больше 10-ти человек в ОТ набиваться -- фигак -- и пенсионеры-камикадзе с боем прорываются -- со словами "а мне нада". Не помогут такие меры -- будут закрывать как в Италии -- с постами на всех улицах, разрешением ходить только в ближайшие магазины -- вот это все.