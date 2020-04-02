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Чому Швеція без карантину

Чому Швеція без карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:05

  limo написав:
  galex_184 написав:Люди умирали всегда! И шведы это знают! А объявлять ПАНДЕМИЮ, как в Украине,при 600 чел инфицированных на 42 млн чел,это гробить экономику!!!

Почти согласен."Люди умирали всегда! И шведы это знают!" это как-то ни о чем.Ну естественно шведы знают что такое смерть.Только она разная бывает легкая и не очень,желанная или насильственная.
А то что гробить экономику-согласен,месяц два еще такого и писец.Мы не западная Европа где из северной Африки привезут овощи ,фрукты а из Аргентины доставят говядину.
Лично испытываю проблемы с продовольствием,потому как продрынки закрыты а в сетях некиевских подгниль по суперценам.Нужно дать крестьянам возможность работать и продавать свою продукцию,иначе испытаем сначала товарный голод а потом и реальный.

А что вы делали когда в Италии только начиналось? У телевизора попкорн если?
Когда я месяц тому скупал запас на несколько месяцев, некоторые знакомые крутили пальцем у виска и тратили на шмотки направо и налево свои последние зарплаты. Сейчас я с хавкой и проплаченными квитанции на три месяца вперед, шмотки нафиг не нужны, а кто то с пустой банковской картой и без хавки. Оно когда сидишь и палец сосешь, то мозг начинает умнеть.
Могилы наперед не просто так копают.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:16

p_a_l

Хотя мне многое не нравится, что ЗЕрги делают.

Но введение карантина - правильное решение.
Это тот случай, когда разум восторжествовал над сиюминутной политической выгодой.

Я понимаю тех людей которые терпят убытки, их невозможно переубедить, они будут постоянно находить оправдание почему не нужно было вводить карантин.
Это связанно с их личным, корыстным интересом. Их не переубедить
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:19

Re: Чому Швеція без карантину

Чому не оприлюднюються статистичні дані про смерті за 10 останніх років помісячно? Тому, що теперішня суєта з вірусом, - це скоріше за все світова афера, яка однозначно прикриває щось важливе для володарів домінуючих держав. Наприклад в Італії проживає приблизно 60 млн. Смертність середня була приблизно 2200 чол в день ще до цього віруса. І на сьогодні дуже вигідно рахувати, що 700-800 померло від віруса (страхові виплати медикам + прибутки фарміндустрії). Переконливою може бути тільки статистика смертності, де в Італії помиратиме більше 2700-3000 за день на протязі місяця.
awant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:19

  p_a_l написав:А что вы делали когда в Италии только начиналось? У телевизора попкорн если?
Когда я месяц тому скупал запас на несколько месяцев, некоторые знакомые крутили пальцем у виска и тратили на шмотки направо и налево свои последние зарплаты. Сейчас я с хавкой и проплаченными квитанции на три месяца вперед, шмотки нафиг не нужны, а кто то с пустой банковской картой и без хавки. Оно когда сидишь и палец сосешь, то мозг начинает умнеть.
Могилы наперед не просто так копают.

В отличие от вас пал,я видел италию разную,от времени когда был курсантом мореходки в 78 году и в сейчас почти..так что не надо мне лажу пороть.
limo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:34

  limo написав:
  galex_184 написав:Люди умирали всегда! И шведы это знают! А объявлять ПАНДЕМИЮ, как в Украине,при 600 чел инфицированных на 42 млн чел,это гробить экономику!!!

Почти согласен."Люди умирали всегда! И шведы это знают!" это как-то ни о чем.Ну естественно шведы знают что такое смерть.Только она разная бывает легкая и не очень,желанная или насильственная.
А то что гробить экономику-согласен,месяц два еще такого и писец.Мы не западная Европа где из северной Африки привезут овощи ,фрукты а из Аргентины доставят говядину.
Лично испытываю проблемы с продовольствием,потому как продрынки закрыты а в сетях некиевских подгниль по суперценам.Нужно дать крестьянам возможность работать и продавать свою продукцию,иначе испытаем сначала товарный голод а потом и реальный.

У православных христиан мученическая смерть лучше, чем тихая и спокойная, так очищается душа...
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:43

  limo написав:Ляля,а ты готова принять мученическую?ну чтобы очистить душу?


Не ты, а вы!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:11

  awant написав:Чому не оприлюднюються статистичні дані про смерті за 10 останніх років помісячно? Тому, що теперішня суєта з вірусом, - це скоріше за все світова афера, яка однозначно прикриває щось важливе для володарів домінуючих держав. Наприклад в Італії проживає приблизно 60 млн. Смертність середня була приблизно 2200 чол в день ще до цього віруса. І на сьогодні дуже вигідно рахувати, що 700-800 померло від віруса (страхові виплати медикам + прибутки фарміндустрії). Переконливою може бути тільки статистика смертності, де в Італії помиратиме більше 2700-3000 за день на протязі місяця.

я это сказал еще неделю назад https://youtu.be/h244Pw0QmNA :wink:
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:18

  dotster написав:Так как контактирую по работе постоянно со Швецией могу уверить что большинство шведов считают своего министра «долб***ом» в связи с принятым решением и большинство компаний отправило большую часть своих сотрудников в самоизоляцию

Так он и есть д...ёб, как и большинство наших людей. Умным хватает печального опыта Италии, чтобы не ждать и не экспериментировать. Вон выше отписавшиеся -яркие примеры "зачем вводить ограничения, если так мало заболело". В этом все наши люди- боржоми надо пить только, когда почки отвалились уже. Зачем его пить, если они пока нормально функционируют, а отказывают массово где-то, не у нас. Л- логика.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:41

  holovlov написав:Надоели уже этими вбросами про Швецию. У них карантин, не такой строгий как у нас, но карантин! Массовые мероприятия отменены, спортзалы и тому подобные вещи закрыты. Организации перевели людей на удаленку по возможности.

Метро в Стокгольмі закрито?
Громадський транспорт по спецперепусткам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:49

  flyman написав:
  holovlov написав:Надоели уже этими вбросами про Швецию. У них карантин, не такой строгий как у нас, но карантин! Массовые мероприятия отменены, спортзалы и тому подобные вещи закрыты. Организации перевели людей на удаленку по возможности.

Метро в Стокгольмі закрито?
Громадський транспорт по спецперепусткам?

Это уже кучу раз переобсудили: Эвропа-с -- у них сказали "рекомендуем сидеть дома и держать дистанцию" -- фигак -- и народ сидит дома и держит дистанцию.
Тут сказали -- фигак -- и вообще ничего не изменилось. Запретили больше 10-ти человек в ОТ набиваться -- фигак -- и пенсионеры-камикадзе с боем прорываются -- со словами "а мне нада".
Не помогут такие меры -- будут закрывать как в Италии -- с постами на всех улицах, разрешением ходить только в ближайшие магазины -- вот это все.
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