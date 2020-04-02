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Чому Швеція без карантину

Чому Швеція без карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:01

Re: Чому Швеція без карантину

Зверніть увагу, в Україні серед усіх утримуваних хворих на вчорашній день, тільки один під'єднаний до апарату вентиляції легень!??? (повідомив на брифінгу Віктор Ляшко)
awant
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