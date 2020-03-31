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У Нацбанку розповіли, чи
будуть вводити обмеження на...

У Нацбанку розповіли, чи будуть вводити обмеження на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:59

У Нацбанку розповіли, чи будуть вводити обмеження на...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку запевнили, що не буде обмеження на зняття депозитів для населення.

Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чи будуть вводити обмеження на зняття депозитів.
R2
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