У Національному банку запевнили, що не буде обмеження на зняття депозитів для населення.
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чи будуть вводити обмеження на зняття депозитів.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:59
У Нацбанку розповіли, чи будуть вводити обмеження на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чи будуть вводити обмеження на зняття депозитів.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:56
А ещё тот кто купит доллар по 13 сильно пожалеют тех кто купит его по 30,
И те кто купит по 27 будут жалеть тех кто потом купит по 50)
Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:40
Навіщо вводити обмеження якщо Ощадбанк уже не видає депозити, термін яких закінчився
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