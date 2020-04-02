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У Нацбанку висловились
щодо зміни курсу гривні...

У Нацбанку висловились щодо зміни курсу гривні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:19

У Нацбанку висловились щодо зміни курсу гривні...

Пропонуємо до обговорення:
У НБУ не очікують різкої зміни курсу гривні найближчим часом.

Дивися повний текст У Нацбанку висловились щодо зміни курсу гривні найближчим часом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:19

Пусть лучше расскажут, какого хрена банки перестали обналичивать валютные счета граждан? По всей стране люди сталкиваются с проблемой снятия евро или долларов, а официальной позиции так и не прозвучало!
merrom
 
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