У НБУ не очікують різкої зміни курсу гривні найближчим часом.
Дивися повний текст У Нацбанку висловились щодо зміни курсу гривні найближчим часом.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:19
У Нацбанку висловились щодо зміни курсу гривні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку висловились щодо зміни курсу гривні найближчим часом.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:19
Пусть лучше расскажут, какого хрена банки перестали обналичивать валютные счета граждан? По всей стране люди сталкиваются с проблемой снятия евро или долларов, а официальной позиции так и не прозвучало!
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