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Кабмін розробляє кілька
сценаріїв виходу з кризи,...

Кабмін розробляє кілька сценаріїв виходу з кризи,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:24

Кабмін розробляє кілька сценаріїв виходу з кризи,...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд системно працює над подоланням наслідків економічної кризи, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 і розробляє кілька сценаріїв виходу з неї.

Дивися повний текст Кабмін розробляє кілька сценаріїв виходу з кризи, спричиненої Covid-19 - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:24

Одна болтовня и вранье,никакой конкретики
bobavin
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