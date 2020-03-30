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Кабмін розробляє кілька сценаріїв виходу з кризи,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:24
Пропонуємо до обговорення:
Уряд системно працює над подоланням наслідків економічної кризи, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 і розробляє кілька сценаріїв виходу з неї.
Дивися повний текст Кабмін розробляє кілька сценаріїв виходу з кризи, спричиненої Covid-19 - Шмигаль
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:24
Одна болтовня и вранье,никакой конкретики
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bobavin
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