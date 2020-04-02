|
|
Україна скоротила споживання електроенергії з початку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:29
Пропонуємо до обговорення:
З моменту впровадження карантинних заходів споживання електроенергії в енергосистемі України знизилось на понад 5%.
Дивися повний текст Україна скоротила споживання електроенергії з початку карантину
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94451
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему