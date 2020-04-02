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Україна скоротила споживання
електроенергії з початку...

Україна скоротила споживання електроенергії з початку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:29

Україна скоротила споживання електроенергії з початку...

Пропонуємо до обговорення:
З моменту впровадження карантинних заходів споживання електроенергії в енергосистемі України знизилось на понад 5%.

Дивися повний текст Україна скоротила споживання електроенергії з початку карантину.
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