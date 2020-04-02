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Міжбанк: цінник НБУ стане
основним орієнтиром для ринку...

Міжбанк: цінник НБУ стане основним орієнтиром для ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:08

Міжбанк: цінник НБУ стане основним орієнтиром для ринку...

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 3 квітня ситуація на валютному ринку продовжить бути цікавою, хоча ми і не очікуємо вже дуже значних за сумами операцій.

Дивися повний текст Міжбанк: цінник НБУ стане основним орієнтиром для ринку по курсу.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:08

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