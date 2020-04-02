У п'ятницю, 3 квітня ситуація на валютному ринку продовжить бути цікавою, хоча ми і не очікуємо вже дуже значних за сумами операцій.
Дивися повний текст Міжбанк: цінник НБУ стане основним орієнтиром для ринку по курсу.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:08
Міжбанк: цінник НБУ стане основним орієнтиром для ринку...
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Дивися повний текст Міжбанк: цінник НБУ стане основним орієнтиром для ринку по курсу.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:08
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