Про це сказано в дослідженні аналітичної компанії "Research&Branding Group
Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження на період карантину (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:11
Скільки українців мають заощадження на період карантину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження на період карантину (опитування).
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