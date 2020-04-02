RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки українців мають
заощадження на період карантину...

Скільки українців мають заощадження на період карантину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:11

Скільки українців мають заощадження на період карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в дослідженні аналітичної компанії "Research&Branding Group

Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження на період карантину (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:31

старці згрупіруються і виживуть, не дочекаєтесь.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому Швеція без карантину 1, 2, 3
R2 » П'ят 03 кві, 2020 08:31
20 932
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 16:01
awant
51% підприємців здатні протриматися в умовах карантину...
R2 » Чет 02 кві, 2020 14:37
2 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 12:43
Igorten
З-за кордону повернулися ще 7,2 тис. українців
R2 » П'ят 03 кві, 2020 12:31
1 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 12:31
frey09061991

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8245)
03.04.2020 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.