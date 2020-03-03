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Google анонсувала редизайн
інтерфейсу браузера Chrome

Google анонсувала редизайн інтерфейсу браузера Chrome
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:30

Google анонсувала редизайн інтерфейсу браузера Chrome

Пропонуємо до обговорення:
Головні зміни будуть помітні в елементах управління зовнішній вигляд яких залежить від операційної системи.

Дивися повний текст Google анонсувала редизайн інтерфейсу браузера Chrome.
R2
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