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«Нова пошта» запустила функцію
онлайн-оплати за іншу людину

«Нова пошта» запустила функцію онлайн-оплати за іншу людину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:37

«Нова пошта» запустила функцію онлайн-оплати за іншу людину

Пропонуємо до обговорення:
У мобільному додатку «Нова Пошта» доступна функція, яка надає можливість оплатити доставку або здійснити післяплату онлайн за третю особу — отримувача відправлення.

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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:38

новый развод от Новой Почты. Особенно часто будут страдать невнимательные. Отправил посылку за счет получателя, а потом сам ее и оплатил. Круто? Главное чтобы Новая Почта не пострадала. Они то деньги получат в любом случае. Следующая услуга от Новой Почты будет называться - Оплати наложенный платеж за третье лицо. Т.е. отправь посылку наложенным платежом за счет получателя, а потом оплати ее сам! Вот уж сервис будет!
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