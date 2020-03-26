У мобільному додатку «Нова Пошта» доступна функція, яка надає можливість оплатити доставку або здійснити післяплату онлайн за третю особу — отримувача відправлення.
Дивися повний текст «Нова пошта» запустила функцію онлайн-оплати за іншу людину.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:37
«Нова пошта» запустила функцію онлайн-оплати за іншу людину
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Дивися повний текст «Нова пошта» запустила функцію онлайн-оплати за іншу людину.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:38
новый развод от Новой Почты. Особенно часто будут страдать невнимательные. Отправил посылку за счет получателя, а потом сам ее и оплатил. Круто? Главное чтобы Новая Почта не пострадала. Они то деньги получат в любом случае. Следующая услуга от Новой Почты будет называться - Оплати наложенный платеж за третье лицо. Т.е. отправь посылку наложенным платежом за счет получателя, а потом оплати ее сам! Вот уж сервис будет!
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