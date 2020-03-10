Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення за статтею 44-3 КУпАП на водія маршрутки, який перевозив більше 10 осіб.
Дивися повний текст Суд оштрафував водія маршрутки на 17 тис. грн за порушення карантину.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:53
Суд оштрафував водія маршрутки на 17 тис. грн за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд оштрафував водія маршрутки на 17 тис. грн за порушення карантину.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:53
Довайте исполним Постанову - собирем петицию с требованием наложить Административный штраф на ВСЕХ Должностных лиц Украины, благодаря которым население не обеспечено средствами индивидуальной защиты и антисептиками : 1. Президент Украины, 2. Премьер-Министр 3. Глава РНБО 4. Министр Здравохранения, 5. Ответственное лицо МЗ за закупку, 5. Главы Областей, Районов, Мэры городов.
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