RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд оштрафував водія маршрутки
на 17 тис. грн за...

Суд оштрафував водія маршрутки на 17 тис. грн за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:53

Суд оштрафував водія маршрутки на 17 тис. грн за...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення за статтею 44-3 КУпАП на водія маршрутки, який перевозив більше 10 осіб.

Дивися повний текст Суд оштрафував водія маршрутки на 17 тис. грн за порушення карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:53

Довайте исполним Постанову - собирем петицию с требованием наложить Административный штраф на ВСЕХ Должностных лиц Украины, благодаря которым население не обеспечено средствами индивидуальной защиты и антисептиками : 1. Президент Украины, 2. Премьер-Министр 3. Глава РНБО 4. Министр Здравохранения, 5. Ответственное лицо МЗ за закупку, 5. Главы Областей, Районов, Мэры городов.
d_s_n
 
Повідомлень: 10
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot], wild.tomcat і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні вперше суд оштрафував жінку за порушення... 1, 2
R2 » П'ят 20 бер, 2020 19:52
13 1415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 14:11
nik20100
Тільки в масці: в Києві в маршрутки, трамваї і...
R2 » Сер 18 бер, 2020 10:26
7 466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 11:08
_hunter
Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у...
R2 » Вів 10 бер, 2020 19:20
3 216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 08:53
wadimk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.